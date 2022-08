VIDEO | Vene sõdur tunnistas tapmise ja rüüstamise üles. „Meie poisid pääsevad minu ülestunnistuse tõttu. Nad tuuakse tänu mulle Hersonist puhtalt välja.“

Veebruari lõpust aprilli alguseni oli Kiievi piirkonnas asuv Andrejevka küla Vene armee kontrolli all. Taganedes jätsid venelased külla sadu hävitatud ja rüüstatud maju, rohkem kui tosin surnukeha ja 25 fotot, mis olid tehtud ühe kohaliku elaniku käest varastatud telefoniga. Jekaterina Fomina, Važnõje Istorii korrespondent, sõitis Kiievi piirkonda, et rekonstrueerida seal toime pandud kuritegude üksikasjad, rääkida ohvrite sugulastega ning tuvastada tapmistes ja rüüstamistes osalenud Vene sõjaväelased.

„Nad ütlevad mulle: „Ma oleksin pidanud varem lahkuma.“ Siin seisis üks punajuukseline mees, nii vastik. Ta ütles: „Me tulime Zelenskõi ja natside vastu võitlema.“ Ma ütlesin: „Aga me ei ole natsid.“ Noh, see on kõik ja nad võtsid auto,“ meenutas Tatjana Udod.

Koos medalitega läksid ka kaks televiisorit, mikrolaineahi, elektriahi ja kassitoiduvarud. Anatoli kahekorruselise telliskivimaja laes on kuuliaugud. See on maja, mida ta on viimased 15 aastat ehitanud. Köögiseinalt leidis ta burgundiapunased plekid. Majaomanik oletas, et sissetungijad avasid kirsitinktuuri.

„Nad ütlesid: „Hommikuks olge siit läinud.“ Me pakkisime asjad kokku ja kell neli pärastlõunal visati meid välja,“ meenutab Anatoli. „Kui me lahkusime, ütles mu äi vene sõdurile: „Ma võitlesin selle eest, et su ema sind sünnitaks, ja nüüd oled sa selline…“

„Tuli kümme inimest,“ ütleb Ivan. „Ma kõnnin üles. „Isa,“ ütleb ta, „kas sul on videomängija?“ Mida ma ütlen, ei? Neid on siin kümme. „Võta see välja,“ ütlen ma oma naisele. „Ma annan sulle raha või maksan sulle tagasi,“ ütleb ta. Ma ütlen: „Ei ole vaja.“ Ma tean, mis on raha: ta võtab „raha“ välja ja siis on kuul otsaees.“

Näitan Tkatšenkole pilte teistest sõduritest, mille me suutsime leida sotsiaalmeediast tänu Ukraina luure avaldatud nimekirjale. Ta tunneb ära Aleksandr Tširjasovi - tema sõnul oli just tema see, kes džiibiga mööda küla ringi sõitis. Tširjasovit ei ole Andrejevka fotodel, kuid tema nimi on 64. brigaadi nimekirjas.

Andrejevkast pärit Tatjana Tkatšenko meenutab, et venelased ei kasutanud mitte ainult Udodide autot. Üks sõduritest „sõitis“ tema sõnul kellegi punase mopeediga läbi küla ja pakkus isegi korra, et annab talle küüti. Teised läksid kord kohalikelt varastatud džiibiga mööda küla ringi sõitma ja sõitsid sellega vastu kortermaja seina: selle tagajärjel vigastas üks sõduritest jalga ja lonkas järgmisel päeval. Leonid Udodi telefonist pärit fotodel osutab Tatjana kohe punase mopeedi juhile - Dmitri Danilovile.

Külarahvas kohtas sageli Andrejevka tänavatel vana halli Ladat. Mitmed külaelanikud väidavad, et on näinud, kuidas sõjaväelased seda hiljem tapetud või teadmata kadunud meeste transportimiseks kasutasid. Pärast seda, kui Vene sõjaväelased Andrejevkast lahkusid, leidsid Tatjana ja Leonid oma auto küla äärest, see „purustati“. Nüüd seisab avariiline auto hoovis.

Tatjana tunneb oma abikaasa telefoni fotodel ära sama „punapea“. See on Daniil Frolkin.

Näitan Ivanile ja Valentinale pilte 64. brigaadi valgustatud neljakonnast. Püstoliga poseerivas kõrges mehes tunneb Ivan ära mehe, kes võttis temalt videoregistraatori. See on Dmitri Danilov. Teised Andrejevka elanikud, kes samuti Dmitri fotodel ära tundsid, mäletasid, et tema sõdurikaaslased kõnetasid teda kui „snaiprit“.

Ištšenko surma kuupäevaks on tema haual märgitud 6. märts. Miks nad noormehe võtsid ja tapsid, on teadmata. Kuid tema keha, nagu ka Igor Jermakovi oma, ei kandnud mitte ainult kuulihaavu, vaid ka vägivalla jälgi.

„Teate, me püüame sellest mitte rääkida, et üksteist mitte häirida. Aga ma tean, et seda tuleb rääkida,“ ütles Tatjana. Oma abikaasast rääkides hõõrus ta pidevalt taskurätikut kaelas ja püüdis mitte nutta.

Kuni 2. märtsi õhtuni ei saanud Tatjana majast lahkuda - lukk rünnatud uksel oli kinni. Kui ta lõpuks aknast välja ronis, põlvitas ta väljas valves oleva sõduri ees: „Jumala pärast, ütle mulle, kas ta on elus?“ Sõdur vastas: „Nad räägivad temaga, ta on elus.“

Meeste surnukehad jäeti sinna, kus nad olid maha lastud, Vitali maja sisehoovi ja Vadim keldrisse. Kohaliku poe müüja Natalja Simoroz meenutab, et koos Vitali sugulastega palus ta vene sõduritelt luba meeste matmiseks. Üks sõdur vastas lühidalt: „Kas sa tahad, et sind koos nendega maetakse?“ Natalia tunneb Leonid Udodi telefonist fotodel oleva mehe ära: tema sõnul on tegemist 21-aastase Dmitri Daniloviga.

5. märtsil õnnestus Elena ja Vitali tütrel ja tema lapsel külast välja pääseda ning 7. märtsil lahkus Elena üksi. Ta suutis oma telefoni Venemaa kontrollpunktides sõjaväe eest varjata, nii et ta hoidis ühendust oma abikaasaga, kes jäi koju. Külas polnud peaaegu mingit sidet: et oma naisele helistada, ronis Kibukevitš naabri pööningule. Paar rääkis viimati kaks tundi enne Vitali tulistamist. Jelena sõnul ei maininud tema abikaasa kordagi, et vene sõdurid teda üle kuulasid või läbi otsisid. Ta on veendunud, et keegi andis tema abikaasa üles, sest sõdurid tulid meelega tema majja ja hukkasid ta ilma kohtumõistmiseta otse õues.

Kolm Andrejevka elanikku, kellega ma rääkisin, meenutavad, et pärast 12. märtsi hooplesid mitmed vene sõdurid sellega, et nad tapsid Slobodas kolm inimest. Tatjana Tkatšenko meenutab, kuidas üks sõdur ütles kaaslasele: „Järgmisel tänaval tapsid nad kolm inimest.“ Üks eakas abielupaar, Mikola ja Tatjana, meenutasid sarnaseid hooplejaid: „Nad tulid ja hakkasid meile rääkima, kuidas nad tapsid kolm meie meest. Nad ütlesid, et nad on homod, vehkisid dollaritega ja me tulistasime neid.“ Pensionärid väidavad, et kõige uhkem sõjaväelane neist oli just „punapäine“ Daniil Frolkin. Nad tunnevad ta kohe ära Leonid Udodi telefonis olevatelt fotodelt.

Okupatsiooni ajal olid Ruslan ja tema täiskasvanud poeg Mihhail veel majas. 11. märtsil hakkasid Mihhail ja tema sõbrad lapsi külast evakueerima. Noormees kavatses ka oma isa evakueerida, kuid see ei õnnestunud: ta peeti kinni Venemaa kontrollpunktis ja teda hoiti 10 päeva vangistuses. Mihhail on nüüd tagasi Andrejevkas ja elab oma vanemate majas.

Ruslanil ja tema naisel Oksanal oli neli last. Ruslan töötas ehitajana ning viimastel aastatel oli ta kiindunud fotograafiasse ja videograafiasse. „Ta lihtsalt filmis kõike, mida nägi,“ ütleb ohvri tütar Jaroslava. „Meil oli oletus, et sellepärast nad teda tulistasid: nad arvasid, et ta filmib ja edastab [teavet] Vene vägede liikumise kohta.“

Andrejevkas liikus ringi kuulujutt, et vene sõjavägi käis teatud majades, korjamaks üles mehed, kes olid end sõjaväeteenistusse registreerinud: väideti, et nimekiri leiti küla administratsioonist. Vitali Tšerkassov väidab aga, et venelastel sellist nimekirja ei olnud ja et Vitali Kibukevitš võis olla tapetud lihtsalt seetõttu, et ta oli külaülema Anatoli Kibukevitši nõbu: „Meie pealik oli tagaotsitav. Sellepärast nad andsid ta [Vitali] venelastele üle“.

Mõned Andrejevka elanikud, kellel õnnestus küla evakueerida, leidsid naastes, et nende maju ei olnud mitte ainult rüüstatud, vaid keegi oli neis tõenäoliselt ka tapetud. Mulle on räägitud kolmest sellisest juhtumist. Ševtšenko tänava pensionäri Tatjana Adolfovna vannitoas oli katkine pesumasin ja verejäljed seinal: kohtuekspertiisi ametnikud kinnitasid, et keegi oli seal maha lastud, misjärel sai verine laip läbi maja tiritud. Samuti tulistati kedagi Tatjana Tkatšenko majas pärast seda, kui tema ja ta poeg said Andrejevkast lahkuda. Tema vannitoas tualeti lähedal olid ka verelaigud. Kohalike seas liikus kuuldus, et majas oli maha lastud üks mees. Kohaliku elaniku Ivan Rõbitski surnukeha leiti müüja Natalja Simorozi majast. Kes ta tappis ja miks ta tapeti, ei ole kindlalt teada.

Nadežda köök on tagasihoidlikult sisustatud, seinal on vana nõukogudeaegne kapp. Seinal on muuhulgas ka kruus „minu armastatud emale“. Kapi kohal on orhideedega tapeedil Igori portree koos päevalilledega.

Nadežda hoiab käes oma poja lambanahkset mantlit, mida on kahes kohas rinnale tulistatud. Pärast okupatsiooni lõpetamist ei lubanud Ukraina sõjavägi teda laiba lähedale, öeldes, et laibas võivad olla lõhkeseadeldised.

Sõjaväelased tungisid Savranovi majja 19. märtsi pärastlõunal kell neli. Üks viis ta ära ja pani ta autosse - just see hall Lada, mis Udodovi perekonnalt ära võeti -, teine jäi Nadežda juurde ja hakkas maja läbi otsima. Leides mitu lahti ühendatud lauatelefoni, lõi ta need põrandale ja trampis nende peal.

Juulis avaldas veebileht Slidstvo.info uurimuse, milles väideti, et vene sõduri tuvastas kohalik elanik Vassili Leonid Udodi telefonist tehtud selfie-fotode põhjal. Vassili, kirjutas „Slidstvo“, oli väidetavalt tunnistajaks Igor Jermakovi mõrvale ja on veendunud, et see oli Frolkin, kes Igorit tulistas.

Juunis teatas Ukraina peaprokuratuur, et kahtlustab 64. motoriseeritud laskurbrigaadi sõdurit Daniil Frolkinit sõjaseaduste ja -tavade rikkumises. Eelkõige ütles agentuur, et Vene sõjaväelane võib olla süüdi tsiviilisiku tapmises Andrejevkas, külaelaniku auto varastamises ning Nõukogude ja Ukraina medalite varastamises II Maailmasõja veteranilt.

„Kui inimestel õnnestus evakueeruda, nägid nad tänavatel surnukehi, kuid siis kadusid nad kuhugi,“ ütleb Vitali. „Sillal [Andrejevkas] lamasid kaks surnud meest ja üks naine. Keegi ei tea, kes need inimesed olid. Keegi ei tea ka, kuhu nad läksid. Venelased viisid oma surnud sõdurid kõigepealt otse tankide veokile. Nad viskasid [laibad] pärast pommitamist lihtsalt veoautole ja viisid need kuhugi. Ja ka meie omad. Paljud inimesed said surma, nad jäid pikaks ajaks tee äärde lamama. Keegi ei tohtinud neid puudutada. Ja siis nad lihtsalt kadusid ühel päeval ja see oligi kõik.“

Tšerkassov usub ka, et põlenud majades võisid olla laibad: nii surnud vene sõdurid kui ka tapetud kohalikud. Lisaks 13 hukkunule on Andrejevkas endiselt kadunud üle 40 inimese.

Mõned hooned Andrejevkas põletas Vene sõjavägi enne taganemist lihtsalt maha. Vitali Tšerkassov Andrejevka sõjaväest väidab, et nad põletasid maju, kus oli laskemoona, mida ei saanud ära viia. Slidstvo.info kinnitab, et venelased paigutasid laskemoonalaod külla juba veebruari lõpus.

Andrejevka okupeerimise ajal otsisid Dmitri ja tema kaastöötajad „pidevalt inimesi, kes andsid välja [vene] koordinaate. Kui ma küsin, kas ta teab, mida nende inimestega edasi tehti, vastab Danilov: „Nii palju, kui ma tean, võeti nad vangi, misjärel anti nad üle ülematele organitele - see on kõik. Toimus rutiinne ülekuulamine, misjärel toodi nad sõjavangide vahetuse teel tagasi.“ Danilov väidab, et ta ei olnud seotud tsiviilisikute tapmisega Andrejevkas ja ei tea midagi seal maha lastud tsiviilisikutest.

„Erioperatsiooni“ peamine eesmärk Danilovi arusaama kohaselt on „Ukraina vabastamine natsidest“. „Meie mõistes on natsid need, kes tahtsid nii-öelda rahu luua selle poolega, kes üritab kogu aeg Venemaad otseselt ohustada,“ ütleb ta. Samal ajal suhtles ta Andrejevkas enda sõnul „üsna adekvaatsete kohalikega“.

„Nad ütlesid, et me läheme nüüd kolmeks päevaks hirmutamiseks,“ ütleb Dmitri. „Erioperatsioon on alanud, Luhansk ja Donetsk on nüüd tunnustatud rahvavabariikidena, nad liidetakse Vene Föderatsiooniga ja te lahkute sealt. Aga siiani läheme välja.“

Meie mõistes on natsid need, kes tahtsid nii-öelda rahu luua selle poolega, kes üritab kogu aeg Venemaad otseselt ohustada.

Danilov meenutab, et esialgu, 2022. aasta jaanuaris, saadeti tema ja tema võitluskaaslased Valgevenesse „õppustele“. Ta ütles, et juba õppuste ajal hakkasid paljud „arvama“, et neid võidakse saata Ukrainasse. Veebruaris teatati sõjaväele „erioperatsioonist“.

Ta on üllatunud, et teda suudeti isiklikult tuvastada, kuna teda ei pildistatud Vene sõjaväe vormis, vaid tema „oma vormis“. Ta kandis fotodel prille ja peakatet. Sõjaväelase tuvastasime aga tema kulmude vahel oleva armi järgi, mis on nähtav isegi prillide all.

Frolkin ütleb, et pärast Ukraina sissetungi üritasid paljud tema kolleegid lahkuda, kuid kellelgi ei õnnestunud see pikalt.

Daniil Frolkin, kellele me helistame kohe pärast Danilovit, ütleb, et ta lahkus „õppustele“ Valgevenesse juba 11. jaanuaril. Tema sõnul ei saanud sealsed sõdurid enne „erioperatsiooni“ mingit eriväljaõpet. Nii kirjeldab ta oma viibimist piirialal sõja eelõhtul: „Saabusime, elasime kõigepealt lihtsalt baasipiirkonnas, siis jagati meid laiali koonduspiirkondadesse. Minu brigaadi ülesanne oli pataljoni toitlustamine. Me tegime süüa, koristasime, läksime magama. Lõunasöök oli valmis, koristasin ära, läksin magama.“

„Ühelt poolt oli õige sekkuda, teiselt poolt mitte,“ mõtiskleb Danilov Venemaa sissetungi üle Ukrainasse. „Ma ei ole rõõmus, kuid ma ei saa öelda, et mul oleks negatiivne suhtumine. Seal on vähe inimesi, kes on entusiastlikud. 99% uudistest on valed: televisioonis, ajalehtedes, kõikjal. Vähesed inimesed räägivad tõtt. Ainult need, kes sealt välja said, teavad, kuid vähesed saavad seda öelda. Ja teine enamus tahab seda kõike unustada nagu halba unenägu.“

Dmitri ütleb, et ta sõlmis teenistuslepingu, sest see võib aidata tal täita oma unistust ja pääseda Gromi eriüksusesse. Ta on juba Ukrainast koju naasnud ja kirjutas kohe oma lahkumisavalduse. Ta ei taha minna tagasi sõtta, sest „seal pole midagi teha“.

„Lihtsalt ei olnud mingeid üksikasju,“ ütleb sõjaväelane. „Meile öeldi, millise punkti järel peame sealt [Kiievi piirkonnast] lahkuma. Me jõudsime selleni. Aga kui oli aeg lahkuda, ütlesid nad veel ühe punkti, siis veel ühe ja nii edasi. See oli kõige masendavam asi.“

Daniil meenutab veel üht hukkunud sõdurikaaslast - korrapidaja Aleksandr Tširjasovit Saranski lähedal asuvast külast: just tema oli see, kes sõitis külas ringi varastatud džiibiga. Frolkini sõnul leiti just Tširjašov surnuna Tatjana Tkatšenko majas Andrejevkas, kus ta koos teise sõjaväelasega joomas käis. Ei ole teada, kes ja miks tappis korrapidaja Tširjasovi. Frolkin ütleb, et tema kaaslase surnukeha saadeti koju, kuid Važnõje Istorii ei suutnud leida ametlikest allikatest ühtegi märget Aleksandr Tširjasovi surma kohta.

Daniili sõnul pidi ta Andrejevkas olles evakueerima kahjustatud varustust: „Nad ütlesid mulle: „Seal on läbitorgatud Ural, mine ja evakueeri see. Ma haagin Urali kinni ja vean seda 80 kilomeetri kaugusele.“ Frolkin ütles, et mõnikord on ta pidanud evakueerima mitte ainult sõidukeid, vaid ka haavatud ja hukkunud teenistusliikmeid. Näiteks ükskord pärast mürsu maandumist vedas ta sõduri laipa, millest oli alles jäänud ainult torso ja pool pead.

Frolkin ütleb, et tema võitluskaaslane Ruslan Glotov, kes pildistas koos temaga Andrejevkas kellegi teise telefoniga, küsis pärast Kiievi piirkonnast naasmist oma komandörilt luba lahkumiseks. Komandörid ütlesid talle ja kahele teisele 64. brigaadi sõjaväelasele: „See on kõik, me viisime teid evakueerimispunkti, homme lendate Venemaale“. Nad panid ta soomustatud Uralile ja saatsid ta tagasi Ukrainasse. Hiljem õnnestus Glotovil tagasi minna - eelkõige seetõttu, et ta vigastas mürsurünnaku ajal oma kätt.

„Mehed keeldusid minemast brigaadikomandöri [Azatbek Omurbekov] juurde ja ta hakkas nende peale karjuma, neid alandama: „Ma lasen sind maha, kui sa ei taha lahingusse minna“,“ ütleb sõdur. „Mulle öeldi, et me ei saa keelduda ja oleksime kriminaalkorras vastutavad, nii et mulle öeldi, et ma sõidaksin edasi. Nüüd on meid tagasi saadetud [Venemaa territooriumile] ja homme lähme jälle kolmandale lähetusele (vestlus Frolkiniga on salvestatud 20. juulil). Tööülesanne ei tohiks kesta kauem kui kolm kuud. Kolme kuu pärast peame uuesti koguma allkirju nendelt, kes lähevad vabatahtlikult. Seega ei ole neil seaduse järgi õigust meid siin kinni pidada, kuid nad ei hooli seadusest.“

Paar tundi pärast esimest vestlust pakub Daniil Frolkin mulle messengeri kaudu tagasi helistada, lülitades video sisse. Hetkel on ta endiselt ajutises lähetuses Belgorodi piirkonnas. Sõduril on lõual värske arm šrapnellist, ta suitsetab ja palub videot sisse lülitada.

Samas ei eita sõjaväelane, et Vene sõjaväelased rüüstasid Andrejevkat. Tema sõnul oli logistika eest vastutava komandöri asetäitja kolonel Vjatšeslav Klobukov selles eriti osav: „Ta röövis poodidest külmikuid. Siis leidsime poode, kus olid trenažöörid, igasugused riided - kõik see võeti ka välja. Veoautodel viidi välja. Kui me Valgevenesse jõudsime, nägin ma neid kahel veoautol.“

Küsimusele rüüstamise kohta vastab Frolkin, et tema ja tema seltsimehed võtsid kohalikest majadest ainult „kraami“: pudeli veini või õlut, grilli, toitu. Ta väidab ka, et ei võtnud Anatoli Danilenko majast medaleid: „Me tulime, tegime foto ja panime medalid tagasi.“

„Ma proovisin. Ta ütles meile: „Ma olen tsiviilisik, ma elan siin.“ Me ütlesime: „Ütle tõtt, lits, me lööme sind nüüd maha. Ta ütles: „Tulin üleeile Kiievist, mul paluti saata kolonnide koordinaadid“. Vedasin ta lihtsalt majast välja. Me leidsime tema valdusest hülsid, mida ohvitserid kasutavad. Ja see oligi kõik. Ma ütlen talle: „Mine edasi.“ Ta läheb edasi. Ma ütlen talle: „Mine põlvili.“ Ja ma lasin talle just kuuli otsaette. Ma värisesin pikka aega. Ma olin tapnud ühe, kuid ma tahtsin päästa nii palju inimesi kui võimalik.“

„Jah. Ma tean, et kättemaks on per*ses asi, aga ma sain kätte maksta ja teadsin, millesse ma end segasin. See on ainus inimene, kelle ma olen tapnud selle seitsme kuu jooksul, mil erioperatsioon on kestnud. Ma päästsin 86 inimest, tapsin ühe.“

Frolkini meenutatud üksikasjade põhjal võib öelda, et tegemist on Vadõm Gandjuki, Vitali Kibukevitši ja Ruslan Jaremtšuki mõrvaga 12. märtsil. Daniil tulistas tõenäoliselt Ruslan Jaremtšuki. Ta ei tunne pildilt tulistajat ära, kuid tunnistab, et võib-olla on ta šoki tõttu palju unustanud. Hiljem näitab Daniil mõrvatud Jaremtšuki fotot sõdurikaaslasele, kes oli samuti läbiotsimise juures, ja ta kinnitab, et Frolkin tulistas meest.

„Nad näitasid meile maju. Majades ei olnud nende pilte. See tähendab, et need ei olnud tegelikult nende majad. Kolmas elas mingisuguses varemetes. Neil oli kaasas hulganisti raha: grivnasid, igasugust paska. Kolonelleitnant Oleksandr Prokurat, kes oli meiega, võttis raha ja andis meile ülejäänu - dokumendid, telefonid.“

Ma küsin Daniililt, mida ta mõtleb, kui ta tunnistab, et „tulistab tsiviilisikuid“. Ta ütleb, et märtsis (ta ei mäleta täpset kuupäeva) palusid komandörid tal ja mõndadel teistel sõduritel nendega kaasa minna kolme Andrejevka elaniku maja läbiotsimisele.

„Nad püüdsid sellele komandole selgitada, et me ei lähe enam rünnakule,“ meenutab Frolkin. „Omurbekov [pärast seda] hakkas poisse lööma. Ta lõi ühele neist näkku, asetas püstoli teise otsaette ja ütles: „Ma tulistan sind ja ma ei saa selle eest midagi.“

Ma küsin Daniililt, miks ta otsustas mulle tõtt rääkida. Sõdur vastab, et ta teeb seda „poiste“ pärast, kes on pärast mitmekuulist lähetust tagasi rindele - Hersoni kanti - saadetud.

„Meie poisid pääsevad, nad tuuakse minu tõttu puhtalt välja,“ loodab sõdur. „Parem on hävitada üks elu kui hävitada 200-300 inimese elu. Ma tunnen kõiki neid poisse. Need viiskümmend inimest, kes meie pataljonist alles jäid, on head inimesed, ma ei taha nende elu rikkuda. Nüüd saadetakse nad jälle Hersoni, neil pole selleks õigust, sest kõik inimesed on füüsiliselt võimetud seda ära tegema. Ma näen, et meie brigaadi hävitatakse.“

Frolkini sõnu kinnitab Ukraina luure peadirektoraadi poolt avaldatud pealtkuulatud vestlus, mis väidetavalt toimus 64. brigaadi ohvitseride vahel. Sellest selgub, et komando ei tea, kellega brigaadi mehitada ja kes tahab teist korda „sellesse per*eauku sattuda“.

Frolkin tunnistab, et ta ei saanud kunagi aru, mille eest ja kelle vastu ta võitleb: „Nad räägivad meile meie üksusest, et siin me päästame elusid, aga kellega me võitleme - see on ebaselge. Ja nad ei ütle meile midagi teiste suundade kohta, nad ei ütle meile ka midagi tsiviilelanike kaotustest. Kui palju tsiviilisikuid tapetakse, ei tea nad [komandörid] ilmselt isegi ise.“

Juuli lõpus lahkus Daniil Frolkin Belgorodi oblastist Habarovski oblastisse ja taotles sealt teenistusest lahkumist. Kaks aastat tagasi sõlmis ta lepingu, sest tahtis naasta oma kodulinna ja teenida seal politseis. Mida see sõjaväelane nüüd teeb, on teadmata.

„Ma saan aru, et mind võidakse kogu selle teabe eest vangi panna,“ ütleb ta. „Isegi mitte selle eest, mida ma Ukrainas tegin. Ma tahan lihtsalt kõike tunnistada ja selgitada, mis meie riigis toimub. Ma arvan, et oleks parem, kui sõda üldse ei oleks.“

P.S.

Pärast Daniil Frolkiniga rääkimist helistan Ruslan Jaremtšuki lesele Oksanale. Abikaasa kaotus ei ole esimene tragöödia tema perekonnas viimastel aastatel. 2017. aastal läks kaduma tema ja Ruslani 16-aastane tütar Serafima. Mõni nädal hiljem selgus, et tüdruku oli tapnud tema 23-aastane poiss-sõber. 2019. aastal sündis Oksanale ja Ruslanile poeg.

Oksana Jaremtšuk osales Ruslani tuvastamisel ja kinnitab, et tema abikaasa suri peahaava tõttu: „Nii et teda lihtsalt lasti maha.“ Ma küsin temalt, mida ta ütleks oma abikaasa tapjale, kui tal oleks võimalus.

„Miks?“ vastab Oksana. „Inimene ei tapa. Nad ei ole inimesed, see on kõik. Meil on isegi loomadest kahju. Nii et pole kellegagi rääkida ja pole millestki rääkida.“