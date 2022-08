Aina teravamaks kiskuv tankisaaga nõuab kibekiiret lahendust. Siseminister Lauri Läänemets andis mõista, et valitsus saab sellest aru, mistõttu on plaanis monumenti puudutava küsimusega tegeleda varem kui graafik iseenesest nõuaks: plaanitud on kohtumine, mis leiaks aset enne neljapäeva.