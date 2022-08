Narva tanki saatust linnas ei otsustatud. Mis sellest nüüd saab?

Esmaspäeva pärastlõunal kogunesid Narva linnavolikogu istungile lisaks saadikutele ka kohalike vabaühenduste esindajad, aktiivsed kodanikud ja ajakirjanikud üle Eesti. Esimene päevakorrapunkt oli tanki saatus, mis on mitu nädalat olnud kuum teema. Täna arvasid kõik, et tuleb läbimurre ja selgub, mis monumenti tulevikus ees ootab. Plaaniti kaaluda Narva linnavalitsuse kohustamist viia punamonument avalikust ruumist suletud linnaosasse, et see säiliks Narvas. Hiljem kavatseti see paigaldada ühte linna muuseumisse. Selle otsuse eelnõu kirjutati opositsiooni toetusel. Täna hommikul aga avaldasid selle esindajad oma muudatusettepanekud istungi kohta. Eelkõige soovisid nad jätta mälestusmärgi oma ajaloolisele asukohale ja teha linnavalitsusele, keda esindab linnapea Katri Raik, ülesandeks valmistada ette resolutsioon mälestusmärgi säilitamise kohta Narva territooriumil.