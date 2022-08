Urmas Reinsalu: Eesti algatatud liikumispiirangud Vene kodanikele peaksid Euroopa Komisjoni ette jõudma järgmisel nädalal

Väliminister Urmas Reinsalu rääkis Delfile, et leidub riike, kes on poolt ja neid, kes ei avalda toetust. Argumendid on Reinsalu sõnul aga pädevad. „Kindlasti me loodame just nimelt moraalsetele, aga ka julgeolekuargumentidele, sest liigub väga suur mass inimesi, kelle tõhus taustakontroll on paratamatult piiratud,“ ütles minister.

Riigid, kes ei ole oma toetust ettepanekule avaldanud, on Reinsalu sõnul toonud välja oma argumendid, millega tema nõus ei ole. „Meil pole mõtet kodanikke karistada Putini režiimi tegevuse eest, et need on erinevad asjad. Ja üks teine lisaargument on, et maainimesed liiguvad läände ja läänest, et siis saavad sealt informatsiooni, mis võib-olla kallutab nende seisukohti Putinist taganeda,“ tõi Reinsalu näited, mida osad Euroopa Liidu riigid on öelnud.

Välisminister sõnas, et fakt on see, et kõigi argumentide keskel peab ikkagi nägema genotsiidisõda, mida Vene Föderatsioon praegu Ukrainas läbi viib. „Kuid loomulikult moraalne vastutus on ka Vene kodanikel, kelle passiivsus on teinud võimalikuks sellise režiimi ja selliste õuduste elluviimise mis praegu toimub reaalajas 21. sajandi Euroopa keskel,“ sõnas ta.

Urmas Reinsalu rääkis, et ta on täna rääkinud nii Soome kui ka Läti välisministritega, arutelud käivad. Näpuga ta näitama aga ei hakka, kes on ettepanekutele vastu ja kes poolt.

Ettepanek tehakse augustis

Käesolev ettepanek tehakse augustikuus, see neljapäev tutvustab välisminister ettepanekuid valitsuskabinetis ning seejärel juba Euroopa Komisjonis. Tõenäoliselt järgmisel nädalal, kui teised riigid on ettepanekuga põhjalikult tutvunud.

Reinsalu rõhutab, et Eestis on eesmärk piir sulgeda Vene Föderatsiooni kodanikele, välja arvatud kitsas grupp eraldi humanitaarkaalutlustel ja sealt lähisugulaste juurde saabuvatele inimestele. „Aga üldiselt peaksime võtma eesmärgiks, et me anname selle signaali ikkagi, et agressorriigi kodanikud ei ole meile oodatud, meie riigi territooriumil oodatud,“ rääkis ta.

Nagu Läti on teinud pisemaid raskendusi Vene Föderatsiooni kodanikele, Reinsalu hinnangul Eestis neid laual ei ole.