VIDEO | Katri Raik näeb Narvas tõusmas rahvustevahelist vaenu: nii mõneski mõttes on juba liiga hilja

Katri Raik viitas, et kui oligi, siis temal polnud sellega mingit pistmist. „Minul isiklikult sellist plaani ei ole olnud. Olen mänginud väga ausat mängu,“ märkis piirilinna meer.

Raigi kirjeldatu kohaselt on olukord Narvas juba hapnema läinud.

Praegu vajab see linn hädasti kokkuhoidmist ja ühiselt edasiminemist.

„Inimestel on rusikas taskus,“ sõnas Raik ning märkis, et tanki äravedamisele järgneb linnas „suur depressioon“. „Ütlesin eile tuttavale inimesele tänaval „tere“, tema ütles mulle „head aega“. Pole kunagi tundnud Narvas rahvustevahelist vaenu, nüüd ma seda tunnen.“

Kas see tähendab, et tankiküsimuse lahendamiseks on liiga hilja?