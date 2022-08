Tank lõhestab Keskerakonda. Jüri Ratas helistas Narva: tundub, et üksmeel ei ole enam võimalik

Keskerakonna Narva saadik Mihhail Stalnuhhin selgitas, et nemad pole andnud nõusolekut Narva tank omalt kohalt ära viia. „Seda, et kõik on nõus ära viima, ei ole. Te olete langenud propaganda ohvriks,“ ütles ta Delfile. „Oli täheldatud nõusolekut arutada võimalikust konfliktist väljaminekut. Sellest, et kõik on nõus, ei olnud ühtegi sõna.“