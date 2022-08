VIDEO | Siseminister Lauri Läänemets: minu eesmärk on, et laupäevaks oleks tank Narvast läinud

Siseminister Lauri Läänemets sõnas Delfile, et valitsus peaks tanki puudutava otsuse nüüd kindlasti tegema. „Minu tunnustus Katri Raigile linnapeana, kes tegelikult ju soovis kõike teha ja mille pärast see volikogu kokku kutsuti seal Narvas. Kahjuks tundub, et ei olnud enamuse tahet, et seda otsust teha, see on valitsuse teha,“ sõnas minister.

Millal ja kuhu punamonument viia, ei ole endiselt otsustatud. „Tank viiakse ära siis, kui valitsus selle otsuse on teinud,“ kinnitas Läänemets.

„Minu eesmärk endale on, et 20. augustiks oleks see teema maas ja me saaksime rahulikult oma riigi peale mõelda ja kokku tulla. Ja et sellel teemal ei peaks enam rääkima,“ lisas Läänemets.

Läänemets sõnas, et tank võiks minna muuseumisse, sest Narvas võib tal olla vale tähendus. Minister on seisukohal, et tank ei peaks Narva jääma. „[Tanki uueks asukohaks võiks saada] mõni muuseum, mis on siis meie sõjaajalooga seotud, kus tõesti on sinna minnes võimalik kohe konkreetselt aru saada, et samasugused masinad ületasid Eesti piiri 40ndatel aastatel ja jäid siia väga pikaks ajaks. Ja nende masinatega, selliste tankidega, Eesti okupeeriti,“ lisas ta.

Kas monument viiakse ära salaja, kuula lähemalt videost.