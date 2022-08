VIDEO | Stalnuhhin: Katri Raik kardab vastutust. Ta tahab valijate hääli hoida ja ei taha seepärast olla see, kes võtab tanki maha

„Katri Raik kardab vastutust. Tahab valijate hääli hoida ja ei taha seepärast olla see, kes võtab tanki maha. Selleks on tal vaja, et volikogu võtaks vastu vastava otsuse, siis ta võib rääkida, et mina tahtsin kaitsta, aga nemad ei lasknud. Nemad võtsid selle otsuse vastu,“ ütles Stalnuhhin, lisades, et Raik ei taha tema hinnangul ka seda, et teemaga riik tegeleks. „Ta on kõigile juba tuhat korda lubanud, et leiab ühise keele valitsuse liikmetega ja kellega vaja, aga midagi säärast ei juhtu.“