Esimene omataoline Leedus: Klaipėdast pärit abielupaar on 4 hektarile mahutanud kogu maailma

Vita ja Andrius Aušra Klaipėdast mahutasid maailma 4 ha suurusele alale. Klaipėda-Palanga maanteel köidavad kahe aastaga rajatud miniatuuripargis „Babüloonia aiad“ imeliste taimede taustal pilku maailma kuulsaimate ehitiste täpsed koopiad. Egiptuse nurgas valvab ​​Giza sfinks püramiide, samas kõrval meenutab suursugune Triumfikaar Napoleon Bonaparte’i võite ja selle naabruses on hubane Jaapani aed. Romantikud leiavad siit nii Eiffeli torni kui ka India ühe kuulsaima ja kaunima ehitise – Tāj Mahali.

„Babüloonia aiad“

„Ei juhtunud nii, et ärkasime ühel hommikul ja mõtlesime, et rajame pargi. Meile meeldib reisida ja esimest miniatuuriparki külastasime vast 15 aastat tagasi. Ja see idee tekkis ehk 7 aastat tagasi, aga me lükkasime seda edasi, sest see on väga suur investeering, mis hoidis meid tsipa tagasi. Vaagisime kaua ideed, avastasime variandi, mida tahtsime inimestele näidata. Kuni valmis kava, kuidas tahame seda külastajatele esitleda ja mida me neile näitame. Selle ehitamiseks kulus umbes paar aastat. Juhtus nii, et samal ajal algas ka karantiin ja nüüd, mil saab reisida, on lendudega palju probleeme, nii kutsumegi meil siin mööda maailma reisima. Kiirustamata kõndides kulub Babüloonia aedade vaatamiseks paar tundi. Saab istuda pingile ja imetleda rahulikult. Oleme harjunud jooksma, kiirustama, aga ma kutsun teid lihtsalt peatuma ja leidma aega endale, lõõgastuma,“ jutustas Vita.

Arvukalt eksponaate

Temaatilise miniatuuripargi loojad on 15 riigist pärit eksponaate ka oma silmaga näinud. Vita nentis, et nägemata on vaid Hiina, Sydney, Singapuri ja Jaapani vaatamisväärsused. Seega on üle 20 hoolikalt valitud eksponaadi. Reisilembese paari sõnul tahtsid nad luua sellise pargi, kus inimestel ei tuleks nuputada, mis ehitisega on tegemist. Lisaks on hoonetel omad lood, mida ei pea kaugelt otsima – iga ehitise juures ootavad külastajaid selgitused.