Töökindla sülearvuti eest ei pea välja käima kogu varandust

Seoses hübriidtöömudeli rakendamisega on viimase paari aasta jooksul ootused tehnoloogilistele lahendustele järsult kasvanud. Paljud vanad seadmed vahetatakse välja uuemate vastu, sest need peavad töötama laitmatult, et säilitada kasutaja suur tööviljakus ja produktiivsus erinevate ülesannete täitmisel. Ka sülearvutite maailma on tulnud uusi mudeleid, pakkudes valikut innovaatiliste funktsioonide ja erinevate hinnaklasside vahel.

„Praegu on turul saadaval täiesti taskukohase hinnaga suurepärase jõudlusega sülearvutid, mis näevad lisaks head välja, töötavad laitmatult ning jäävad seejuures veel suhteliselt kergeks ja kaasaskantavaks. Töökindluse tagamiseks ei pea arvutit ostes välja käima kogu oma varandust,“ kommenteerib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina ka kõige taskukohasemate sülearvutite valikut, kus mudelite kvaliteedi täiustumine on eelkõige olnud võimalik tänu protsessorite, salvestusruumi ja kuvarite arengule.

Mille poolest aga paistavad silma parimad turul olevad taskukohased sülearvutid?

Avar ekraan teeb mugavamaks igasuguste toimingute täitmise

Kontoris töötavad inimesed on üldjuhul harjunud suure monitoriga, sest see muudab paljude ülesannete korraga haldamise lihtsamaks ja pakub piisavalt tööruumi. Kodus pole aga tihtipeale lisamonitori jaoks ruumi ning siinkohal hakkab olulist rolli mängima see, kui suur on meie sülearvuti ekraan.

„Suur ekraan hõlbustab diagrammide, andmete ja dokumentide vaatamist ning nende töötlemist,“ selgitab tehnoloogiaekspert. Ta lisab, et tootjatel on võimalik arvutite kuvaala laiendada kitsaste raamide abil ja ka ekraani arvelt, sealjuures seadme korpust suurendamata. Üheks selliseks mudeliks on näiteks Huawei MateBook D 16, mille ekraani diagonaali mõõduks on erakordsed 16 tolli, samas kui teised tootjad mahutavad sama suure korpuse sisse vaid 15,6-tollise ekraani.

Protsessor määrab arvuti jõudluse