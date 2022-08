NARVA BLOGI | Otsustamatus Narvas ei jäta valitsusele teist varianti: tanki teisaldab riik

Tänasel linnavolikogu istungil pidi arutusele tulema ülesande andmine Narva linnavalitsusele tankmonumendi teisaldamiseks avalikust linnaruumist suletud linnaruumi. Varem on lubatud, et tank viiakse minema selle nädala jooksul.

Istungi algul ütles selle juhataja, volikogu aseesimees Natalia Umarova, et teema arutusele ei tule. Ta selgitas, et linn tegi kaks nädalat tööd, jõudmaks tanki teisaldamise osas üksmeelele. Ta teatas, et allkirjad tanki teisaldamise toetuseks andsid eelmisel nädalal kõigi fraktsioonide liikmed, mistõttu ei ole tarvis teemat tänasel istungil uuesti arutada.