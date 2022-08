Tänane pommuudis ütleb, et välisluureameti juht Mikk Marran lahkub ametist kolm aastat enne ametiaja lõppu ja hakkab riigimetsa majandamise keskuse juhiks. Avalikkusele tuli see nagu välk selgest taevast, teile oli ilmselt ammu teada. No mis toimub?

Mikk Marran teavitas mind sellel konkursil osalemisest üsna pea pärast seda, kui olin ametisse saanud. See oli tema isiklik otsus. Ju ta soovis oma elus mingit muutust. Inimesel on soov liikuda edasi...