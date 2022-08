Politsei otsib Pärnumaal kadunud 84-aastast Ülot

Täna hommikul teatati häirekeskusele, et Ülo on ööl vastu esmaspäeva, 15. augustit lahkunud oma kodust Tori vallas Muti külas.

Ülo liigub musta värvi naiste jalgrattaga, millel on ees musta värvi korv ja taga musta värvi plastmassist kast. Teada on, et Ülo võis liikuda Pärnu-Jaagupi suunas.