OTSEBLOGI | Ukraina tuumaenergiaettevõte: Zaporižžja tuumajaam töötab kiirgus- ja tuleohutusnormide rikkumise riskiga

Vaenlase tulelöökide tõttu said tõsiselt kahjustada lämmastiku-hapniku jaam, ühendatud abikorpus, pumbajaam ning avatud jaotusseade.

Enerhoatom rõhutas, et Zaporižžja tuumajaama perioodiline tulistamine okupantide poolt mitmikraketiheitjatest on kaasa toonud tõsise ohu jaama ohutule funktsioneerimisele. Ühes energiablokis hakkas tööle avariikaitse ja üks kolmest töötavast energiablokist on nüüd välja lülitatud.