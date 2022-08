OTSEBLOGI | Haidai: Popasnas likvideeriti üle saja wagnerlase juhtivkoosseisust

„Hiljuti nägime me „pauku“, mis toimus Popasnas. Veel ei hakka me detaile avaldama, aga kui selgub, et seal hukkus üle saja wagnerlase juhtivkoosseisust, ei ole see meie jaoks enam uudis,“ märkis Haidai.

Haidai lükkas samas ümber uudise Wagneri juhiks peetava niinimetatud „Putini koka“ Jevgeni Prigožini likvideerimise kohta, aga Haidai sõnul on hukkunute hulgas kindlasti tema asetäitjaid.

Ukraina armee hävitas raketiheitja HIMARS täpse löögiga Vene erasõjafirma Wagner staabi okupeeritud Luhanski oblastis Popasnas, teatas varem Facebookis ajakirjanik Denõss Kazanskõi.

Kazanskõi sõnul külastas löögi eelõhtul staapi Vene propagandist, kes pani sellest Telegrami üles fotod.

Zaporižžja tuumaelektrijaam töötab tänahommikuse seisuga kiirgus- ja tuleohutusnormide rikkumise riskiga, teatas Ukraina tuumaenergiaettevõte Enerhoatom.

Vaenlase tulelöökide tõttu said tõsiselt kahjustada lämmastiku-hapniku jaam, ühendatud abikorpus, pumbajaam ning avatud jaotusseade.

Enerhoatom rõhutas, et Zaporižžja tuumajaama perioodiline tulistamine okupantide poolt mitmikraketiheitjatest on kaasa toonud tõsise ohu jaama ohutule funktsioneerimisele. Ühes energiablokis hakkas tööle avariikaitse ja üks kolmest töötavast energiablokist on nüüd välja lülitatud.

Lisaks sellele andsid venemaalased tuld tuletõrjedepoole tuumajaama territooriumil, mis on mõeldud jaama kaitsmiseks tulekahjude eest ja selle kustutamiseks tulekahju korral.

Enerhoatom teatas, et endiselt on vesiniku lekke ja radioaktiivsete ainete pihustumise oht. Lisaks sellele on suur tuleoht.