Zelenskõi nõunik selgitab: miks tuleb läänel peatada viisade väljastamine Vene kodanikele?

„Sõda on tõestanud, et nad ei hooli tapatalgutest, hävitatud linnadest, tuumaväljapressimisest, Butšast või Mariupolist. Alles jutt võimalikust EL-i sissesõidukeelust pani nad mõtlema vastutusele,“ ütles presidendi kantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak. „Just seetõttu on vaja Vene Föderatsiooni elanikke kostitada viisapiirangutega.“