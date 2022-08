VIDEO | Jüri Ratas: sisemisi intriige pole Keskerakonnas sugugi nii palju, kui huvitavatest pealkirjadest välja võib lugeda

„Olen oma töö teinud ja mõtted välja öelnud,“ märkis Ratas. „Nüüd on erakonna käes see kord öelda, kes peaks parteid järgmised kaks aastat juhtima.“

Et Keskerakonna ladvik oleks partei triivinud olukorda, mis on pannud erakondlased omavahel lõhestuma, ta ei näe.

„Sisemisi intriige usun, et ei ole nii palju, kui võib lugeda huvitavatest pealkirjadest, kes teeb kellele tuule alla. Eks erakond on elav organism. Eriti, kui on Eesti suurim erakond, polegi mõistlik, kui kõik ühte ja sama juttu ajaks.“