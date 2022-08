USA kaitseministeerium: skaalal ühest kümneni on Ukraina relvajõudude tõhusus 12

Ametnik nentis, et Ukraina on saavutamas mõningast edu põhjas ja lõunas. Territoorimi ollakse tasapisi tagasi võtmas, sealhulgas Harkivi ümbruses.

Kuigi venelastel on oluliselt suurem jõud kui Ukrainal, muserdavad nende moraali aga ka suutlikkust Ukraina edusammud oma territooriumi tagasivõtmisel ning Vene vägede laskemoonaladude, tugi- ja logistikakohtade tabamisel, ütles ametnik.

9. augustil toimus Venemaa poolt okupeeritud territooriumil asuvas õhuväebaasis rida plahvatusi. Kuigi USA ei tea, mis plahvatused põhjustas, on ametniku sõnul selge see, et need põhjustasid olulist kahju Venemaa lennukitele ja Ukraina ründamiseks kasutatud laskemoonale.

Ukraina linnas Hersonis jätkavad Ukraina väed tugevat survet venelaste vastu. Näiteks tekitasid nad kahju venelaste kasutuses olevatele sildadele.

Ametnik ütles, et skaalal nullist kümneni on Ukraina relvajõudude tõhusus 12.

„Nad on asjade tegemiseks leidnud viise, mida me poleks arvanud, et on võimalik.“

Venemaa jätkab samas valimatult Ukraina territooriumi tulistamist, mille tagajärjeks on tohutu tsiviilohvrite hulk, ütles ametnik.

„See on suuresti tingitud [Vene vägede] valimatust pommitamisest,“ ütles ta.