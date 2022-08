OTSEPILT ja FOTOD | Keskerakond valib esimeest. Jaan Toots esimeheks kandideerimise kõnes: usun, et mul on võimalusi ja ideid rahaasjad korda teha

Jüri Ratas märkis erakonnakaaslastele esinedes, et keskmine pension peab tõusma 1000 euroni.

„Erakorraliste pensionitõusudega tuleb jätkata ning leian, et juba järgmisel aastal peame pensione lisaks indekseerimisele 20 euro asemel tõstma vähemalt 50 euro võrra,“ lausus Jüri Ratas.

Tema sõnul käib vanemate ja vanavanemate eest hoolitsemine paljudele üle jõu ning seetõttu tuleb sellega seotud küsimustele kiiremas korras lahendused leida. „Keskerakond nõuab, et uus valitsus täidaks eakatele antud lubaduse ning tagaks abivajajatele pensioni eest hooldekodukoha,“ rõhutas Jüri Ratas.

Pean õigeks, et seisame edasi astmelise tulumaksu kehtestamise eest.

Ratas on veendunud, et maksusüsteemi tuleb kaasajastada, et see töötaks Eesti inimeste heaks.

„Pean õigeks, et seisame edasi astmelise tulumaksu kehtestamise eest, kus jõukamate inimeste panus on sidusa riigi ülesehitamisel suurem. Peame senisest julgemalt võtma ka initsiatiivi, et rääkida luksusmaksudest, mis võimaldaks riigil rohkem panustada oluliste murekohtade lahendamisse. Suuremat tähelepanu vajab debatt hoolduskindlustusmaksu rakendamise üle, millega katta konkreetselt vaid hoolekandega seotud kulud. Valitsuse lubadus on samm õiges suunas, kuid on väga kaheldav ja esimesed signaalid seda juba näitavad, et vananeva ühiskonna ja vajaduste taustal pole pakutav poolik lahendus jätkusuutlik,“ rääkis Ratas kongressil.

Kesknädala ilmumine kui keskne mure

Jüri Ratas märkis erakonnakaaslaste suunas pöördudes, et soovib tagasivalituks osutumise puhul tugevdada nii bürood kui piirkondi. Eraldi tõi ta välja vahepeal soiku jäänud Kesknädala ilmumise, mille lubas peagi tagasi tuua.

Ta toonitas, et valituks osutu on tulevane potentsiaalne peaminister, mistõttu märkis, et valimiskasti juurde minnes tuleb olla eelkõige oma südametunnistuse ja endaga.

„Olen kindel, et valite võimeka meeskonna, kes suudab Keskerakonda ja Eestit edasi viia,“ sõnas Ratas. „Tänan sind, Jaan, et oled avaldanud valmisolekut erakonna esimehe koormat kanda. Sinu kandideerimine on elavdanud debatte erakonnas.“