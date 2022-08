OTSEPILT ja FOTOD | Keskerakond peab Tartus kongressi. Kas Jaan Toots teeb esimeheheitluses Jüri Ratasele tuule alla?

Erakonna peasekretär Andre Hanimägi sõnas, et sel korral otsustati kongress pidada Tartus, kus see oli viimati pea 20 aastat tagasi. „Kongress on erakonna suurim ja olulisim sündmus. Hea meel on jõuda ringiga enne 2023. aasta Riigikogu valimisi ülikoolilinna, et vaadata tagasi viimastele aastatele ning panna heade mõtetega paika järgmised eesmärgid ja valida need, kes need ideed ka ellu viivad,“ sõnas ta. Viimased kongressid on toimunud Tallinnas, Pärnus ja Paides.