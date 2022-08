OTSEPILT ja -BLOGI | Keskerakond valib esimeest. Kas Jaan Toots on võimeline Jüri Rataselt parteijuhi kohta ära napsama?

Jüri Ratas märkis erakonnakaaslastele esinedes, et keskmine pension peab tõusma 1000 euroni.

„Erakorraliste pensionitõusudega tuleb jätkata ning leian, et juba järgmisel aastal peame pensione lisaks indekseerimisele 20 euro asemel tõstma vähemalt 50 euro võrra,“ lausus Jüri Ratas.

Tema sõnul käib vanemate ja vanavanemate eest hoolitsemine paljudele üle jõu ning seetõttu tuleb sellega seotud küsimustele kiiremas korras lahendused leida. „Keskerakond nõuab, et uus valitsus täidaks eakatele antud lubaduse ning tagaks abivajajatele pensioni eest hooldekodukoha,“ rõhutas Jüri Ratas.

Jüri Ratas märkis erakonnakaaslaste suunas pöördudes, et soovib tagasivalituks osutumise puhul tugevdada nii bürood kui piirkondi. Eraldi tõi ta välja vahepeal soiku jäänud Kesknädala ilmumise, mille lubas peagi tagasi tuua.

Ta toonitas, et valituks osutu on tulevane potentsiaalne peaminister, mistõttu märkis, et valimiskasti juurde minnes tuleb olla eelkõige oma südametunnistuse ja endaga.