New Yorkis pussitamise ohvriks langenud maailmakuulsa kirjaniku agent mehe seisundi kohta: „Uudised ei ole head“

„Salman kaotab tõenäoliselt ühe silma; tema käe närvid on läbi lõigatud; tema maks sai noahoobi ja kahjustada,“ rääkis kirjaniku agent Andrew Wylie The New York Timesile. „Uudised ei ole head.“

Wylie sõnul oli Rushdie eile õhtul veel hingamisaparaatide küljes ega saanud kõneleda.

Rünnakus kahtlustatakse 24-aastast Hadi Matari New Jerseyst Fairview'st, teatas osariigi politseiülem major Eugene J. Staniszewski reedeõhtusel pressikonverentsil. Politsei teeb motiivi väljaselgitamiseks koostööd FBI ja kohalike võimudega, vahendab CNN.

Staniszewski ütles, et ametivõimud töötavad ka selle nimel, et saada määrusi mitme sündmuskohalt leitud eseme, sealhulgas seljakoti ja elektroonikaseadmete läbi otsimiseks. Ametivõimud usuvad, et kahtlusalune tegutses üksi, ent tahavad selles veendumiseks läbi viia juurdluse, ütles Staniszewski.

Kahtlusalune hüppas lavale, kus Rushide parasjagu loengut hakkas pidama ning pussitas kirjanikku vähemalt korra kaela ja vähemalt korra kõhtu. Ruumis viibijad murdsid ründaja pikali, misjärel ta vahistati, teatas New Yorki politsei.

Vastuoluline kirjanik

India päritolu Ahmed Salman Rushdie surma on alates 1988. aastast avalikult soovinud mõned muslimid, kuna nad on leidnud, et tema teosed, iseäranis 1988. aastal avaldatud „Satanic Verses“, on olnud pühadust teotavad. Kõnealune sürrealistlik teos keelati ära mitmes riigis. Iraani tollane ülemliider ajatolla Khomeini oli üks neist, kes ütles, et Rushdie tuleb mõrvata. Iraani riigimeedia pakkus veel 2016. aastal välja „vaevatasu“ suurusega 600 000 dollarit sellele, kes tapab Salman Rushdie. See pidi olema täienduseks juba 1989. aastal välja pakutud summale. Siis pakuti tema hukkamise eest kolm miljonit dollarit.

Neil põhjustel oli kirjanik vahepeal üheksa aastat peidus.

Eile pidi ta New Yorgis andma loengu seeriast „Ameerika kodu ümber defineerimine“ ning Rushdie pidi kõnelema Ameerika Ühendriikidest kui varjupaigast eksiilis kirjanikele ja teistele kunstnikele, et nad saaksid end vabalt väljendada.