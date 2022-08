OTSEBLOGI | Ukraina sõjaväeluure: Kreml on alustanud tööstuse mobiliseerimisega, et toetada pikaajalist sõjategevust Ukrainas

GUR lisas, et Vene Föderatsiooni sõjalis-tööstuskomisjon, mida juhib Venemaa president Vladimir Putin, valmistub septembri alguseks muutma riigikaitsekorralduse programmi, et suurendada kulutusi 600-700 miljardi rubla (umbes 10 miljardi euro) võrra. Venemaa väljaanne Ura teatas ka, et Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu külastas tõenäoliselt 12. augustil Uralvagonzavodi tehast, mis on Venemaa suurim tankitootja ja riigi peamiste lahingutankide T-72 tootja. Varem on tulnud teateid, et tehas on lääne sanktsioonide tõttu tabanud majanduslikud raskused ja see on pidanud oma tegevust piirama. Kui see tõele vastab, võib Šoigu visiit viidata sellele, et Kreml üritab sõjatööstuskompleksi tegevust taaskäivitada või laiendada, kirjutab USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu (RNBO) sekretär Oleksi Danilov ütles reedel Radio NV-le, et on olemas võimalus, et okupandid otsustavad Zaporižžja tuumaelektrijaama õhku lasta.

„Selle on hõivanud relvastatud terroristid, on ajanud sellele territooriumile kokku tehnika. Kui me hakkame praegu nendega seal „suhteid klaarima“, siis on tõenäosus, et nad langetavad otsuse, et on vaja see õhku lasta, olemas,“ ütles Danilov.

„Ja jumal hoidku selle eest, kui seal toimub mingi tuumakatastroof, siis võin ma öelda, et see, mis oli Tšornobõlis, oli tühiasi võrreldes sellega, mis võib juhtuda Zaporižžja tuumajaamas... Sest see on suurim tuumaelektrijaam Euroopas, seal seisab kuus tohutut energiablokki,“ rõhutas Danilov.

Venemaa alaline esindaja ÜRO juures Vassili Nebenzja väitis, et tekib provokatsioonide ja terroriaktide oht, kui Zaporižžja tuumajaam demilitariseeritakse.

„Jaama demilitariseerimine võib muuta selle haavatavaks nendele, kes tahavad seda külastada. Millised on nende eesmärgid ja ülesanded, ei tea keegi. Me ei saa välistada mingeid provokatsioone ja terroriakte jaama vastu, mida me peame kaitsma,“ lausus Nebenzja ajakirjanikele, vahendab Interfax.