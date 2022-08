VIDEO | Tallinnas Mustamäel sai korteripõlengus viga kolm inimest

Häirekeskus sai täna öösel kell 2.44 teate, et Sõpruse puiesteel asuva kortermaja akendes on näha leeke ja immitseb suitsu. „Kohale jõudes selgus, et korter põles lahtise leegiga. Inimesi hakati evakueerima,“ kirjeldas päästeameti valvepressiesindaja. „Koostöös mupoga organiseeriti bussid, kuhu majaelanikud paigutati.“