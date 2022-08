Vene kodanike Eestisse sisenemist piiratakse alates 18. augustist

See tähendab, et kui järgmisel neljapäeval saabub Narva, Luhamaa või Koidula piiripunkti Venemaa kodanik, kellele on Eesti väljastanud Schengeni viisa ning kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur, siis ta enam Eestisse ei saa. Küll aga saavad Eestisse need Venemaa kodanikud, kellele on viisa väljastanud mõni teine Schengeni liikmesriik või kes on juba Schengeni alal. Riiki sisenemise õigsust või selle puudumist kontrollib ja jõustab Politsei- ja Piirivalveamet.