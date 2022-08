VIDEO | Aastaid tapmisähvardusi saanud maailmakuulsat kirjanikku pussitati New Yorgis kaela

Intsident leidis aset täna New Yorgis. Maailma kõige märkimisväärsemaid kirjandusauhindu võitnud ning oma kirjandusteoste tõttu varem surmaähvardusi saanud Salman Rushdie oli parasjagu alustamas loenguga kuulsas Chautauquakeskuses New Yorgis, kui lavale jooksis mustas maskis mees ja hakkas teda kaela pussitama. Politsei võttis kahtlusaluse vahi alla ja Rushdie toimetati helikopteriga haiglasse. Tema seisund on teadmata.

India päritolu kirjaniku surma on alates 1988. aastast avalikult soovinud mõned muslimid, kuna nad on leidnud, et tema teosed, iseäranis 1988. aastal avaldatud „Satanic Verses“, on olnud pühadust teotavad. Kõnealune sürrealistlik teos keelati ära mitmes riigis. Iraani tollane ülemliider ajatolla Khomeini oli üks neist, kes ütles, et Rushdie tuleb mõrvata. Iraani riigimeedia pakkus veel 2016. aastal välja „vaevatasu“ suurusega 600 000 dollarit sellele, kes tapab Salman Rushdie. See pidi olema täienduseks juba 1989. aastal välja pakutud summale. Siis pakuti tema hukkamise eest kolm miljonit dollarit.