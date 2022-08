Välisminister tahab keelata ka nende Vene kodanike riiki tuleku, kellele on viisa andnud mõni teine Schengeni riik

Valitsus otsustas eile, et alates järgmisest neljapäevast ei saa Eestisse siseneda need Vene kodanikud, kellele on Schengeni viisa väljastanud Eesti riik. Lisaks ei hakka Eesti enam Vene kodanikele viisasid väljastama. Eesti välisministri Urmas Reinsaluga võttis tema sõnutsi ühendust Ukraina välisminister, kes avaldas talle heameelt Eesti eilse otsuse üle.