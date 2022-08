Vene sotsiaalmeedias levib Helsingi pitsarestorani võltsitud tšekk, millel venelasel soovitatakse koju minna

Pildi järgi võtab restoran Vene klientidelt viis eurot lisatasu, mille selgituseks on kirjutatud „Venäläinen, mene kotiin“ („Venelane, mine koju“), vahendab Helsingin Sanomat.

Pilti on jagatud teadete kohaselt algselt Instagramis, misjärel on see hakanud ringlema Telegramis, kus algse avaldaja nimi on punase läbikriipsutusega peidetud.

Helsingi kesklinnas Kaivokatul asuv Napule Pizzeria Napoletana avaldas selle kohta postituse Facebookis.

Restoran kinnitab, et tšekk ei ole nende juurest pärit ning seal ei tolereerita rassismi, ksenofoobiat ega mingit muud diskrimineerimist ning mingil juhul ei võeta seal raha nende kahjulike ja ohtlike mõtteviiside alusel. Restoran juhib tähelepanu, et tšeki font ja WC-kood on erinevad.

Restorani omanik Suleyman Aydogan ütles Helsingin Sanomatele, et politseile on tehtud kuriteoavaldus ja restoran on võtnud ühendust Venemaa saatkonnaga Helsingis.