Pirita rannas Ukraina naisi sõimanud mees võidakse riigist välja saata

Väidetav provokatsioon

Vladimir väitis, et seejärel proovis ta naistega eesti keeles rääkida, mille peale olid naised öelnud: „Räägi meiega meie keeles.“ „Siis rääkisin nendega keeles, millest nad aru said – vene keeles. Ma eeldasin, et nad teadsid seda. Nad ütlesid mulle, et ma ei tohiks siin vene keeles rääkida, et see on labane keel,“ ütles Vladimir.

Vladimiri sõnul kohtleb ta pagulasi ja ukrainlasi hästi. „Mul on sõpru, sugulasi Ukrainast. Minu sugulased on nüüd Euroopas, nad tulid meile isegi külla, meil on nendega suurepärased suhted. Ma olen sõjategevuse vastu, ma ei taha, et oleks sõda. Kohtusin hiljuti pagulastega, kes elavad laeval, olid imelised inimesed. Ma tean, et ukrainlaste seas on neid palju. Kuid on neid, kes tekitavad provokatsioone riigis, mis aitab neid. See ei ole õige. Nad tulid siia sõja eest, miks nad siis siin võitlevad?“ ütles ta.