Konverents „Teistmoodi Paldiski“ avab võimalusi uuteks investeeringuteks

Kolmapäeval, 17. augustil 2022 toimuv investeerimiskonverents „Teistmoodi Paldiski“ on erakordne nii oma asukoha kui ka esinejate poolest. Eesti ja Euroopa majandustipud kohtuvad Paldiskisse rajatava unikaalse LNG-kai vahetus läheduses, et üheskoos mõelda, kuidas arendada kohalikku ettevõtlust ning tuua piirkonda tööstusinvesteeringuid. Konverents on jälgitav otseülekandena üle veebi.