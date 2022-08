Ühismeedias kutsutakse üles Narva tanki protestidele. Katri Raik: liiga tõsiselt seda ei võtaks

Sotsiaalmeedia gruppides jagatakse postitust, kus kirjutatakse, et laupäeval kell neli peaks toimuma tanki juures meeleavaldus. Erinevad Narva MTÜ-d, kes n-ö kaitsevad praegu tanki, on omalt poolt öelnud, et selline üleskutse on provokatsioon ning sellega ei tasu kaasa minna.

„On üsna ilmselge, et selle üleskutse eesmärk on koguda kokku suur rahvahulk, mille tulemuseks võib olla lubamatu meeleavaldus. Igasuguste mässude korral peab sekkuma politsei ja siis annab see valitsusele või linnavalitsusele ettekäände kuulutada, et on olemas oht avalikule korrale ja linna sisejulgeolekule – ja monument lammutatakse kiiremini,“ kirjutavad Narva tanki „kaitsjad“ sotsiaalmeedias.

Ka Narva linnapea Katri Raik peab selliseid üleskutseid järjekordseks provokatsiooniks. „Ma ei tea, kui tõsiselt selliseid üleskutseid võtma peaks,“ ütles Raik ning lisas, et loodab, et inimesed suudavad jätkuvalt jääda tanki juures rahumeelseks. „Inimesed käivad kogu aeg tanki juures hüvasti jätmas, aga see on rahulik käitumine,“ ütles ta.

Ida prefektuuri operatiivjuht Jaanus Murakas ütles, et politsei patrullid jätkavad piirkonna valvamist.

„Monitoorime pidevalt olukorda ja oleme valmis vajadusel reageerima. Nii tank kui ka mitmed teised monumendid on jätkuvalt meie patrullmarsruutidel ja täiendava tähelepanu all,“ ütles Murakas ja lisas, et seni on kõik olnud rahulik.

Vahejuhtumeid tema sõnul olnud ei ole ning kogunemine tanki ümber ei ole keelatud. „Oluline on, et seejuures ei rikutaks avalikku korda, ei eksponeeritaks keelatud sümboolikat ja ei avaldataks sõnade või tegudega toetust Venemaa sõjale Ukrainas.“