Kaitseminister Pevkur Soome lehele: Eesti ja Soome rakettidega saab Soome lahe Vene sõjalaevadele sulgeda

„Meil tuleb oma rannikukaitsed integreerida. Eesti ja Soome rakettide lennuulatus on suurem kui Soome lahe laius. See tähendab seda, et ühendame oma raketikaitsed ja jagame teineteisega kogu informatsiooni,“ ütles Pevkur.

„Läänemeri on NATO sisemeri, kui Soome ja Rootsi on NATO-sse pääsenud. Olukord muutub võrreldes sellega, milline see on täna,“ ütles Pevkur.