VILJA KÜSIB | Kristjan Järvan: Eesti Pank lõhub riigi mainet ja usaldusväärsust

Muidugi.

Kas võiksime ehk kokku leppida et praegu esitan mina teile küsimusi ja pärast saadet teeme vastupidi?

Jaa, aga mul on vaja aru saada, missugune on teie teadmiste põhi, siis ma tean, kui palju pean selgitama.

Küsimus seisneb selles: teie olite äsja ministriks saanud. Eesti Pangal on riikliku institutsioonina suur usaldusväärsus. Eesti Pank on teid kritiseerinud koos paljude teiste instutsioonidega.

Centar, Praxis, nimetades esimesi pähetulevaid. Teie olite äsja saanud ministriks ja lasite kohe kogupaugu Eesti Panga pihta. Miks seda tarvis oli?

Sest see probleem on Eesti Pangas niivõrd tõsine. Eesti Pank on teise samba teemas olnud väga ühekülgne. Võiks isegi öelda: poliitiline. Apoliitilise organisatsioonina on Eesti Pangal tugev maine ja sellist olukorda ta ei saa endale lubada. See lõhub tugevasti riigi mainet ja usaldusväärsust.