OTSEBLOGI | Venemaa ÜRO-s: Zaporižžja tuumajaama demilitariseerimise korral tekib provokatsioonide ja terrori oht

„Jaama demilitariseerimine võib muuta selle haavatavaks nendele, kes tahavad seda külastada. Millised on nende eesmärgid ja ülesanded, ei tea keegi. Me ei saa välistada mingeid provokatsioone ja terroriakte jaama vastu, mida me peame kaitsma,“ lausus Nebenzja ajakirjanikele, vahendab Interfax.