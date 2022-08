Teadur: sõda Ukraina vastu on olnud äratuskell osale Eesti venekeelsest elanikkonnast

„Ukrainat toetab ligikaudu 35 protsenti venekeelsetest ja jagab sõja suhtes samu seisukohti, mis ülejäänud Eesti elanikkond. Kuid umbes 10-12 protsenti elanikkonnast – mis on ka sotsiaalmeedias väga häälekas – jagab Venemaa seisukohti. Nad kas toetavad sõda Ukrainas või vähemalt ei süüdista selles Venemaad,“ ütles Teperik.

Kolmas elanikerühm püüab jääda neutraalseks. Need, kes suhtuvad Venemaasse positiivselt, on sageli vanemad inimesed, kellest osal on ka Venemaa pass.