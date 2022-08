Saksamaa ei ole nõus Vene turistide viisakeeluga. Liidukantsler: see vähendaks sanktsioonide mõju

Saksamaa kantsler Olaf Scholz teatas täna Berliinis toimunud pressikonverentsil, et Saksamaa on vastu sellele, et Vene kodanikele lõpetataks Euroopa turismiviisade väljastamine, kuna ta leiab, et sanktsioonid ei tohiks süütuid inimesi mõjutada, vahendab Anadolu uudisteagentuur.

„See sõda on Putini sõda,“ ütles Scholz ja lisas, et sanktsioonid peaksid käima nende pihta, kes on selle sõja eest vastutavad. „Aga kui me laiendame sanktsioone kõigile, ka täiesti süütutele inimestele, siis see vähendaks sanktsioonide mõju.“

Venelastele viisakeelu kehtestamine on rida, mida ajab usinasti Eesti välisministeerium. Meie välisminister Urmas Reinsalu rõhutas pelgalt mõned tunnid tagasi, kuidas Eesti kavatseb järgmisel nädalal viia Vene kodanikele Schengeni viisa saamise piiramise Euroopa Liidu tasandile. Kas Scholzi öeldu viitab tõsiasjale, et välisministeeriumi algatus on surnud juba enne sündi?

Urmas Reinsalu sõnas, et tema näeb pilti teisiti.