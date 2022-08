Miks on osa Narva tanki otsepildist must?

Kui võiks arvata, et tegemist on näiteks tehnilise rikkega, siis tegelikult nii pole. Narva linnast edastati, et kui inimesed on tuvastatavad, siis ei tohi andmekaitseseaduse kohaselt veebikaamera vaateväli hõlmata tervet tänavat või väljakut, sest siis pole inimestel võimalik jäädvustamist vältida. Seega kui kaameraga on hõlmatud suur ja paljukäidav ala, peaks veebikaamera pilt olema selline, et sellest ei tuvastata konkreetseid inimesi ära. Sel põhjusel ongi kaamera alumine osa must.