Jüri Ratas: Jaan Toots on Keskerakonnas nii vähe olnud, et ta ei tunne erakonna siseelu

„Olete viidanud, et tahaksite Keskerakonnas taastada demokraatia. Kas peaks sellest järeldama, et Jüri Ratas on erakonnas demokraatia hävitanud?“ küsis Eesti Päevalehe ajakirjanik Vilja Kiisler hiljuti erakonna esimeheks pürgivalt Jaan Tootsilt.

Toots vastas, et Ratasel on väike grupp inimesi, kelle abiga juhitakse erakonda, ning see asjaolu segab paljusid. Ta lisas, et juhatuse otsuseid volikogus ei arutata, ent kongresside vahepeal peaks volikogu juhatuse ees ülimuslik olema.

Ratas vastas niisuguse süüdistuse peale, et tema seltskond on need 14 000 inimest (liikmed - toim.), kellega on nad erakonda juhtinud. „See Tootsi väide ei vasta muidugi üldse tõele (nagu Ratas oleks erakonda väikse grupiga juhtinud - toim.), aga seda ei saa talle ette heita. Jaan on nii vähe erakonnas olnud, et...