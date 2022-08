VIDEO | Urmas Reinsalu tudengite elamisloa pikendamisest: valitsuse otsus on aastaks ja punkt

Tudengitel pikendatakse elamisluba aasta võrra, kas ka osadele Vene kodanikele, kes ei ole tudengid, tehakse sarnane erand? „Ei,“ ütles Reinsalu resoluutselt. Kõik Vene kodanikud ei ole ju venemeelsed ning on toetanud avalikult Ukrainat, kuid ka nemad saadetakse elamisloa lõppedes riigist välja. Reinsalu ütles, et valitsus ei ole kohtunik hindamaks inimeste südametunnistust. „Tõsiasi on see, et kontuuri tegime nendele noortele, kes on tasemeõpingute lõpus, milleks neile viisa väljastati,“ ütles Reinsalu. „Üheks aastaks ja punkt.“

Siseminister Lauri Läänemets tegi täna valitsuses ettepaneku, et pikendada tudengite elamisluba ning oma õpingud lõpule viia. „Paljude nende noorte jaoks võib tänases olukorras koju pöördumine olla ohtlik, sest nad on võtnud sõna Ukraina kaitseks ning kritiseerinud Venemaa agressiooni ja režiimi. See on Venemaal kriminaalkorras karistatav,“ ütles Läänemets.

Tegemist on siiski pelgalt erandiga. Kui aasta läbi saab, siis kord lõppeb. „Valitsuse otsus on see, et see on aastaks ajaks ja punkt,“ ütles Reinsalu ning lisas, et inimesed peaksid korraldama oma elu lähtuvalt kehtivast reeglist.

Valitsus: Eestisse enam Vene kodanikud ei saa

Viimasel ajal meedias aktuaalseks kerkinud teematõstatus – kuidas venelased sanktsioonidest hoolimata läbi meie riigi Lääne-Euroopasse lennata saavad – on tänasega astunud ühe sammu võrra lahendusele lähemale: välisminister Urmas Reinsalu teatas valitsuse pressikonverentsil, et Eesti Vabariigi väljastatud Schengeni viisaga Vene kodanikke enam üle piiri ei lasta. Reegel jõustub nädala aja pärast ning isikuid, keda see otsus puudutab, on veidi üle 50 000.

Järgmisel nädalal pidavat jutuks tulema teiste riikide väljastatud Schengeni viisad, kuid hetkel puudutab otsus kitsalt vaid meie riigilt antud viisade aspekti.