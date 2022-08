Elektritõukside anarhia vastu kogutakse allkirju

Elektrilised tõukerattad on endaga kaasa toonud kontrollimatu kaose tänavatel ja põhjustanud palju kaebusi, kuna need on sageli pargitud ebaseaduslikult või hooletult, takistades teisi liiklejaid.

Nii seisab rahvaalgatuse lehel, kus kogutakse allkirju liiklusseaduse niisuguseks täiendamiseks, mis kohustaks ka elektritõukerattaid normaalselt parkima.

„Praeguseks, 2022. aasta suveks, on keset teed vedelevad elektrilised tõukerattad muutunud nähtuseks, mis ei saa linnas liikudes kellelegi märkamata jääda,“ põhjendasid algatuse eestvedajad Mari-Liis Jänes ja Ülo Michelson.

Nad kirjutavad, et linnas liikudes võib igaüks oma silmaga näha, et elektrilised tõukerattad, mis on pargitud keset jalgteed või jalgratta- ja jalgteed, on ohtlikud kõigile liiklejaile, kuid eriti suurt ohtu ja takistusi põhjustavad need liikumispuudega liiklejaile ratastoolis, vaegnägijatele ning pimedatele ning on ebamugavad lapsevankriga liiklejaile.

Probleemina tuuakse välja, et liiklusseadus reguleerib väga üksikasjalikult mootorsõidukite parkimist ja selle erinõudeid, kuid need ei laiene kergliikurile. „Arvestades uue sõiduvahendi populaarsust, on selge, et elektriliste tõukeratastega seotud parkimisreegleid vajavad nüüd täpsemat regulatsiooni,“ seisab algatuses. „Oleme jõudnud olukorda, kus on tarvis liiklusseaduse muudatust, mis sätestaks kergliikuritele, sealhulgas elektrilisele tõukerattale konkreetsemad parkimise tingimused.“

Tingimustena tuuakse välja:

1) parkimise ja peatamise tingimused – näiteks elektrilise tõukeratta pikitelg võiks olla rööpne teeäärega; takistuse puudumisel ei tohiks elektriline tõukeratas olla pargitud kaugemale kui 10 cm kaugusele teeäärest jne;

2) parkimise ja peatamise keelu tingimused.

Mõne päevaga on algatuse toetuseks kogutud 489 allkirja. 11. augusti pärastlõunase seisuga on puudu 511 allkirja.