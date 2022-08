Läti seim kuulutas Venemaa terrorismi toetavaks riigiks

Dokumendis öeldakse, et Läti hindab Venemaa tegevust Ukrainas Ukraina rahva sihilikuks genotsiidiks. Avalduses on öeldud, et provotseerimata sõjalise kallaletungi tagajärjel Ukrainale on 12 miljonit ukrainlast olnud sunnitud oma kodudest lahkuma ja üle viie miljoni kodumaalt lahkuma. Alates 2014. aastast on Venemaa toetanud rahaliselt, poliitiliselt ja sõjaliselt separatismi ja vägivalda Donetski ja Luhanski oblasti ning okupeeritud Krimmi poolsaare tsiviilelanike vastu.