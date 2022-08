Nautica keskuses avati 1000 m² suurune JYSK-i kauplus

Nautica keskuse omanikettevõtte Capfield OÜ tegevjuht Kaarina Pagil ütles, et inimeste harjumused ja käitumine on aastate jooksul muutunud. „Poed, mis täna Nautica keskuses klienti tervitavad, täiendavad üksteist väga hästi. Oluline, et kaupluste vahel oleks sünergia ja klienti ootaks keskuses terviklik valik. JYSK on kindlasti üks kauplustest, mida kliendid pikisilmi südalinna on oodanud ja meil on hea meel see täna nendeni tuua.“