VIDEO ja BLOGI | Reinsalu: järgmisest nädalast ei lubata riiki Eestis väljastatud viisaga Vene kodanikke. Tudengitele tehakse erand

„Paljude nende noorte jaoks võib tänases olukorras koju pöördumine olla ohtlik, sest nad on võtnud sõna Ukraina kaitseks ning kritiseerinud Venemaa agressiooni ja režiimi. See on Venemaal kriminaalkorras karistatav ja seetõttu oli vajalik pikendada erandkorras nende tudengite elamislubasid ühe aasta võrra, et nad saaksid oma õpingud siin lõpetada,“ lisas siseminister Lauri Läänemets pressiteate vahendusel.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teatas, et Ukraina sõjapõgenikke - kes soovivad siia jääda - on Eestis 50 347. Lõplikku selgust mõistagi pole, kas kõik neist on Eestisse jäänud. PPA on asja uurimas.

Ajutise kaitse on saanud 32 000 sõjapõgenikku, see on ka arv, millega riik peamiselt arvestab. Neist üle 7000 töötavad, ligi 4000 on töötud, umbes 19 000 on vanemahüvitise saajad (ehk väikelastega kodus puhkusel), ligi 1000 on pensionisaajad. 4676 alaealist last on end õppijana kirja pannud, kuid ministri sõnutsi on neid ilmselt umbes 3000 võrra rohkem.