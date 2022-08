Bellingcat: Donbassi „rahvavabariikide“ elanikud kaebavad Vene prokuratuurile „marodööride bandede“ peale

„Varastati varuosi ja tööriistu 200 000 rubla eest kuni selleni välja, et nad varastasid autost pudu-padi ja kondoomi... Öelge, kas need on inimesed? ... Nad peidavad end meie omade selja taha, kas nad tulid meid kaitsma või varastama ja tapma? Ma kordan, minu vanemad elasid kaheksa aastat DNR-i territooriumil, sellist metsikust ei näinud...“ öeldakse ühes kaebuses.

„Marodööride bande sisenes meie külla pärast 8. märtsi ning varastas jultunult paljaks kooli, lasteaia, apteegi, kolm poodi, farmerid ja, purustades lukud, hõivas kaks maja... Bandes oli umbes 20 inimest. Nad elasid minu majas kaks nädalat ja viisid pärast minema kogu vara, isegi mänguasjad ja kantud riided. Sellel ajal varastasid nad kogu rajoonis. 15 autot varastatud kraamiga sõitis teadmata suunas. See bande oli automaatidega sõjaväe autos Ural V-tähega kastipoordil ja kirjaga FOKS. Oli näha, et need oli professionaalsed marodöörid, sest ei kõhelnud millegi ees. Külades lõid majades ja keldrites uksed maha ja viisid sealt kõik minema: kartuli, porgandi, televiisorid. Varastati kõike, mida nähti ja suudeti ära viia. Praktiliselt kõigilt rajooni farmeritelt on ärandatud üle 30 auto. Varastati vilja, bensiini, solaarõli...“ öeldakse kaebuses.