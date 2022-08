Võhmas kahte last pussitanud naine mõisteti kümneks aastaks vangi

Kohus leidis otsuse langetamisel, et Raili Sepa süü kahe inimese suhtes toime pandud tapmiskatses on leidnud täielikult tõendamist. Raili Sepp ründas 1. märtsil 2021 Võhma linnas 10-aastast ja 8-aastast last, tegutsedes tahtliku tapmise eesmärgil ning lõi kaasas olnud noaga korduvalt trepikojas viibinud kahte last. Kannatanutest ühele tekitas Raili Sepp 17 lõike- ja torkehaava ning teisele 15, tekitatud vigastused põhjustasid neile eluohtliku tervisekahjustuse. Kohus leidis, et Raili Sepp ei saanud viia oma kuritegu lõpule temast mittesõltuvatel asjaoludel, kuivõrd trepikojas liikusid kõrvalised isikud.