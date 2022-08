Kim Jong-un kuulutas koroonaviiruse Põhja-Koreas võidetuks, tema õde süüdistas selle levikus Lõuna-Koread ja lubas kättemaksu

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas täna lisaks, et Kimi õde Kim Yo-jong ütles, et Kim vaevles palaviku käes, ning süüdistas haiguspuhangu tekitamises Põhja-Koreas Lõuna-Koreast üle piiri lennutatud lendlehti. Kim Yo-jong hoiatas Lõuna-Koread ka surmatoova kättemaksu eest, vahendab Associated Press.