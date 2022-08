OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa võib Zaporižžja tuumajaamas provotseerida ajaloo suurima kiirgusavarii

„Kui Nõukogude võimud püüdsid Tšornobõli katastroofi ja selle täielikke tagajärgi varjata, siis Vene võimud on märksa küünilisemad ja ohtlikumad: nad teevad ise kõik, et tuumakatastroofi risk oleks maksimaalne. Ja valetavad kogu maailmale, et süüdi olevat keegi teine,“ ütles Zelenskõi.

„Venemaa on muutnud tuumajaama lahinguväljaks. Kui okupandid Zaporižžja tuumaelektrijaama tulid, tulistasid nende tankid seda. Otsesihtimisega jaamale. Paigutades sõjatehnika jaama territooriumile ja viies seal isegi läbi laskemoona utiliseerimist, ei saa Vene sõjaväelased mitte teada, et seavad kogu Euroopa tuumakatastroofi ohtu,“ rõhutas Zelenskõi.

„Me oleme veendunud, et tiibrakettide trajektoor, millega Venemaa Ukraina territooriumile tuld annab, ei ületa juhuslikult Ukraina tuumajaamu. Kõik see on Venemaa tuumaterrorismi ilming. Venemaa on muutunud terroristriigiks ja hoiab tuumajaamu sisuliselt pantvangis. Ja šantažeerib kõiki tõenäolise katastroofiga... Venemaa võib Zaporižžja tuumajaamas provotseerida ajaloo suurima kiirgusavarii,“ rõhustas Zelenskõi.