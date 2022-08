Poole aastaga on raudteeülesõitudel toimunud 6 kokkupõrget

„Näeme, et võrreldes eelmise aastaga on tänavu esimesel poolaastal olnud rohkem rongi ja sõiduki kokkupõrkeid ning ühe suure õnnetuse tõttu ka nendes kannatanuid. Siiski on hea meel tõdeda, et surmaga lõppenud kokkupõrkeid pole viimase kolme ja poole aasta jooksul juhtunud. Kokkupõrgete peamisteks põhjusteks on olnud sõidukijuhtide tähelepanematus raudteeülesõidukohale lähenemisel ning ebaõige sõidukiiruse valimine, mis ei ole võimaldanud veenduda raudtee ületamise ohutuses. Ropka õnnetusjuhtumi osas uurimine veel käib,“ kommenteeris TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik.