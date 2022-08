Kalev Stoicescu: Krimmi tagasivõtmine on ukrainlastele keeruline, kui mitte võimatu – Putin ei kohkuks poolsaare kaitsmisel tuumarelva kasutamast

Stoicescu näeb, et Sakõ lennuväljal toimunud plahvatused on kombinatsioon nii ukrainlaste rünnakust kui venelaste endi saamatusest. „Tegemist on tõenäoliselt ukrainlaste partisanirünnakuga. Raketirünnak see ilmselt ei olnud,“ sõnas teadlane. Ta näeb, et ukrainlastel oli sellise asja korraldamiseks igasugune õigus – tegemist on lennuväljaga, mida venelased on kasutanud Ukraina suunas agressiooni läbiviimiseks.