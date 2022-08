VIDEO | Katri Raik olukorrast Narvas: inimesed on üles köetud. Tegemist on usuküsimusega

Juba nädal aega on Narva tanki ümber pinged kasvanud. Möödunud kolmapäeval kogunes hulk inimesi tankimonumendi juurde, kartes, et see viiakse minema. Nimelt oli sotsiaalmeedias läinud liikvele sellesisuline väärinfo. Pärast seda on väike seltskond isehakanud tankivalvureid jäänud kohapeale, kartes, et tank viiakse minema salaja öö varjus.

„Inimesed on suhteliselt üles köetud ja tegemist on tänaseks juba usuküsimusega. Need inimesed, kes seal seisavad, on veendunud, et tank peab seal olema. See on üks osa meeleolust,“ rääkis Raik.